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Над Белгородской областью уничтожен украинский БПЛА

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

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Reuters

Российская армия уничтожила беспилотный летательный аппарат над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны.

Отмечается, что средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью.

До этого сообщалось, что в Валуйском городском округе и городе Валуйки Белгородской области объявили ракетную опасность.

Днем 5 июня Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны в течение суток ликвидировали 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Кроме того, по данным ведомства, российские военные ликвидировали десять снарядов реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», а также две французские управляемые авиационные бомбы Hammer. Помимо этого российские силы ПВО ликвидировали две американские ракеты зенитного управляемого ракетного комплекса Patriot.

Также сообщалось, что ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали программно-аппаратное решение, которое позволяет находить и ликвидировать различные киберугрозы, которые мешают работе беспилотников.

Ранее подпольщики обнаружили турецкие беспилотники на аэродроме в Николаевской области.

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