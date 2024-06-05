Над Белгородской областью уничтожен украинский БПЛА

Российская армия уничтожила беспилотный летательный аппарат над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны.

Отмечается, что средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью.

До этого сообщалось, что в Валуйском городском округе и городе Валуйки Белгородской области объявили ракетную опасность.

Днем 5 июня Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны в течение суток ликвидировали 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Кроме того, по данным ведомства, российские военные ликвидировали десять снарядов реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», а также две французские управляемые авиационные бомбы Hammer. Помимо этого российские силы ПВО ликвидировали две американские ракеты зенитного управляемого ракетного комплекса Patriot.

Также сообщалось, что ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали программно-аппаратное решение, которое позволяет находить и ликвидировать различные киберугрозы, которые мешают работе беспилотников.

Ранее подпольщики обнаружили турецкие беспилотники на аэродроме в Николаевской области.