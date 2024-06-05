Сотрудники ФСБ не позволили калужскому летчику попасть на Украину

Сотрудники ФСБ предотвратили переход на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) летчика из Калуги, а также еще одного гражданина России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение УФСБ по Калужской области.

По данным регионального управления спецслужбы, были подтверждены факты инициативного обращения российских граждан Худякова П. и Фенько М. к украинским специальным службам для вступления в одно из националистических подразделений Украины. В сообщении говорится, что они получили задание по сбору координат военных объектов, которые находятся в Подмосковье и Калужской области, но «никаких действий совершить не успели».

В спецслужбе сообщили, что оба задержанных признали свою вину. Им вменяется статья 275 УК РФ «Государственная измена». На кадрах, опубликованных в соцсетях, виден процесс задержания.

5 июня жителю Херсонской области вынесли приговор в связи с шпионажем для Службы безопасности Украины. По данным следствия, украинский гражданин собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава ВС России и передавал эту информацию ВСУ.

До этого был вынесен приговор жителю Крыма, который собирался анонимно помогать спецслужбам Украины.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в ЛНР девушки за шпионаж.