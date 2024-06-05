«Зенит» договорился о покупке экс-игрока ЦСКА Зайнутдинова

Петербургский «Зенит» близок к трансферу полузащитника стамбульского «Бешикташа» и сборной Казахстана Бактиера Зайнутдинова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, руководство турецкого клуба готово расстаться с футболистом за €4,5 млн. Ожидается, что Зайнутдинов, который не будет считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ), заменит ушедшего в ЦСКА Данила Кругового на позиции левого латераля.

26-летний казахстанский полузащитник выступал за ЦСКА с 2020-го по 2023 год, после чего подписал контракт с турецким «Бешикташем», который действует до лета 2027 года.

В минувшем Зайнутдинов провел за «Бешикташ» 37 матчей, в которых отличился одним забитым мячом. Команда завершила сезон на шестом месте в турецкой Суперлиге, набрав по итогам турнира 56 очков. Благодаря победе в национальном кубке «Бешикташ» забронировал себе место в групповом этапе Лиги Европы УЕФА сезона-2024/25.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» не отпускает своего футболиста в «Зенит».