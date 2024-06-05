Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Тревога объявлена второй раз за день.

До этого сирены сработали на всей территории Украины в 13:23. Тревога была отменена в 13:41.

5 июня сообщалось, что в Киеве произошел крупный пожар в здании, в котором ранее располагался завод «Электронмаш».

4 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские войска ударили по военному объекту в Днепропетровске.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось о повреждении объекта в Полтавской области Украины.