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Выставку «Россия» посетили 15 млн человек

На выставке «Россия» 15-миллионный посетитель получила поездку в Северную Осетию

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Илья Питалев/РИА Новости

Международную выставку-форум «Россия» посетил 15-миллионный гость — жительница Ялты Наталия Корнеева. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе организаторов мероприятия.

Россиянка приехала на выставку с супругом Антоном, сыном Ярославом и дочерью Варварой. На стенде Северной Осетии-Алании юбилейной посетительнице вручили сертификат на семейную поездку в республику.

«Мы впервые на выставке — хоть пока и успели увидеть очень мало, но очень впечатлены! Мы всегда очень хотели побывать в Северной Осетии, очень рады такому подарку», — рассказала Корнеева.

Семью поздравила генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова, отметив, что это первый летний юбилейный гость.

В программе поездки на шесть дней — экскурсия по историческому центру Владикавказа и посещение дома-музея им. Евгения Вахтангова, а также мастер-класс по национальным танцам и приготовлению осетинских пирогов.

Также семья из Крыма отправится в Тагаурское и Куртатинское ущелья, посетит старинную сторожевую башню Курта и Тага, руины древнего города Цмити. В программу вошел и Аланский мужской монастырь — самый высокогорный в России.

Ранее юбилейный, 14-миллионный гость выставки «Россия» получил в подарок путешествие в Тобольск.

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