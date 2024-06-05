Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717591857
Размер текста
А
А
А

В Американской торговой палате опровергли массовый исход западного бизнеса из России

Эйджи: большинство западных компаний остались работать в России

close
100%
Shutterstock

Сведения о массовом исходе иностранных компаний из России оказались преувеличением, большинство из них продолжают свою деятельность в РФ. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявил президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, сообщает ТАСС.

Эйджи назвал «дезинформацией» сведения о том, что большинство западных компаний завершили свой бизнес в России.

«Они здесь, они работают и хорошо работают. Мы просто тихо сидим, не хотим открыто заявить, что мы все здесь», — сказал Эйджи.

28 мая издание Financial Times выпустило статью, в которой говорилось, что сотни западных компаний отказались от планов по выходу с российского рынка из-за невыгодных условий такого шага и роста потребительской активности в РФ. По данным FT, сейчас в России продолжают работать более 2,1 тыс. международных компаний. В их числе — Avon Products, Air Liquide и Reckitt, Unilever, Nestlе и Philip Morris. При этом около 1,6 тыс. брендов ушли с рынка или свернули свою деятельность в стране.

Ранее стало известно, что американская сеть Starbucks планирует вернуть бренды в Россию.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами