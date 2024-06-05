В Американской торговой палате опровергли массовый исход западного бизнеса из России

Сведения о массовом исходе иностранных компаний из России оказались преувеличением, большинство из них продолжают свою деятельность в РФ. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявил президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, сообщает ТАСС.

Эйджи назвал «дезинформацией» сведения о том, что большинство западных компаний завершили свой бизнес в России.

«Они здесь, они работают и хорошо работают. Мы просто тихо сидим, не хотим открыто заявить, что мы все здесь», — сказал Эйджи.

28 мая издание Financial Times выпустило статью, в которой говорилось, что сотни западных компаний отказались от планов по выходу с российского рынка из-за невыгодных условий такого шага и роста потребительской активности в РФ. По данным FT, сейчас в России продолжают работать более 2,1 тыс. международных компаний. В их числе — Avon Products, Air Liquide и Reckitt, Unilever, Nestlе и Philip Morris. При этом около 1,6 тыс. брендов ушли с рынка или свернули свою деятельность в стране.

Ранее стало известно, что американская сеть Starbucks планирует вернуть бренды в Россию.