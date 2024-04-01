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Пленный боец ВСУ рассказал о своей мобилизации несмотря на микроинсульты

МО: пленный военный ВСУ рассказал, что его мобилизовали с двумя микроинсультами

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РИА Новости

Пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Борис Мерва рассказал, что его насильно мобилизовали, несмотря на два инсульта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео пресс-службы Минобороны РФ.

Мерва рассказал, что его остановили сотрудники территориального центра комплектования для проверки документов, когда он пошел за молоком. Ему дали повестку, обязывающую через 2-3 дня явиться в военкомат. По его словам, до призыва у него было два микроинсульта, травма головы и проблемы с ногами — варикозное расширение вен.

Подготовку перед отправкой на передовую солдат проходил в поселке городского типа Ольгополь Винницкой области. Позднее его подразделение перебросили под Авдеевку, где дроны-камикадзе начали сбрасывать гранаты на украинские позиции. При этом было много раненых.

«Начали отход, а у меня ноги были отморожены. Я начал отставать. Дрон завис. Я упал, поднимаюсь, парни, которые со мной были, убежали», — рассказал Мерва.

Потом, по словам военного, он запутался в колючей проволоке и решил снять бронежилет. В этот момент в четырех метрах от солдата раздался взрыв, и его отбросило. После этого Мерва очнулся в воде, где его нашли российские разведчики.

«Спросили: «Ты кто?», а я ответил, что сдаюсь», — рассказал пленный.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что за минувшую неделю в регионе 18 украинских военных сдались в плен российским солдатам.

28 марта украинский пленный раскритиковал командование Вооруженных сил Украины. По его словам, руководство не думает о солдатах — командиров интересует лишь то, как отправить своих детей за границу.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о том, как выжить в горящей бронемашине.

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