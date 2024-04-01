Пленный боец ВСУ рассказал о своей мобилизации несмотря на микроинсульты

Пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Борис Мерва рассказал, что его насильно мобилизовали, несмотря на два инсульта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео пресс-службы Минобороны РФ.

Мерва рассказал, что его остановили сотрудники территориального центра комплектования для проверки документов, когда он пошел за молоком. Ему дали повестку, обязывающую через 2-3 дня явиться в военкомат. По его словам, до призыва у него было два микроинсульта, травма головы и проблемы с ногами — варикозное расширение вен.

Подготовку перед отправкой на передовую солдат проходил в поселке городского типа Ольгополь Винницкой области. Позднее его подразделение перебросили под Авдеевку, где дроны-камикадзе начали сбрасывать гранаты на украинские позиции. При этом было много раненых.

«Начали отход, а у меня ноги были отморожены. Я начал отставать. Дрон завис. Я упал, поднимаюсь, парни, которые со мной были, убежали», — рассказал Мерва.

Потом, по словам военного, он запутался в колючей проволоке и решил снять бронежилет. В этот момент в четырех метрах от солдата раздался взрыв, и его отбросило. После этого Мерва очнулся в воде, где его нашли российские разведчики.

«Спросили: «Ты кто?», а я ответил, что сдаюсь», — рассказал пленный.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что за минувшую неделю в регионе 18 украинских военных сдались в плен российским солдатам.

28 марта украинский пленный раскритиковал командование Вооруженных сил Украины. По его словам, руководство не думает о солдатах — командиров интересует лишь то, как отправить своих детей за границу.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал о том, как выжить в горящей бронемашине.