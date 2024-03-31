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Стало известно об альтернативном плане США по операции в Рафахе

Times of Israel: США представили альтернативный план военной операции в Рафахе

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Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

США представили альтернативный план военной операции в Рафахе. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, председатель объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун во время недавнего разговора с начальником штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Херци Ха-Леви представил план Вашингтона, подразумевающий изоляцию города Рафах и проведение точечных рейдов для снижения рисков для мирного населения. Он также включает в себя обеспечение безопасности границы сектора Газа с Египтом с помощью технологических достижений для предотвращения контрабанды оружия через Филадельфийский коридор.

15 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил план проведения военной операции в городе Рафах в секторе Газа.

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер выражал мнение, что военная операция Израиля в Рафахе приведет к еще большей изоляции страны на международной арене, и от нее отвернутся давние партнеры.

До этого Нетаньяху заявлял, что операция Армии обороны Израиля в Рафахе на юге сектора Газа будет завершена, но палестинским беженцам дадут уйти. Рафах — самый южный населенный пункт палестинского анклава, куда с началом палестинско-израильской войны бежали жители Газы и других городов на севере анклава.

Ранее в Израиле назвали условие прекращения операции в секторе Газа.

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