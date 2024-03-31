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На Украине сообщили об аварийных отключениях света в Одессе

«Укрэнерго» сообщило об аварийных отключениях света в Одессе после взрывов

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Anna Voitenko/Reuters

«Укрэнерго» сообщило об аварийных отключениях света в Одессе после взрывов. Об этом говорится в Telegram-канале национальной энергетической компании.

По информации пресс-службы компании, энергетики были вынуждены прибегнуть к аварийным отключениям в Одессе и близлежащих районах из-за повреждения оборудования.

«При возрастании потребления их объем может увеличиваться», — говорится в сообщении.

В энергетической компании добавили, что ограничения продолжают действовать в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

До этого горсовет Одессы сообщал, что из-за проблем с электричеством в городе временно остановлено движение электротранспорта.

29 марта Минобороны России сообщило о нанесении «группового удара высокоточным оружием» по объектам украинской энергетики.

Также исполнительный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук говорил, что около 80% мощностей компании повреждены или уничтожены из-за взрывов, которые произошли в последние две недели марта.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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