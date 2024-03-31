Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве срочников в армию в возрасте от 18 до 30 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В армию призовут 150 тыс. россиян, которые не пребывают в запасе и подлежат призыву на военную службу, говорится в указе. Весенний призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля.

Глава государства также поручил демобилизовать тех, у кого срок службы по призыву истек, — будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины.

До этого начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что граждане, которых призовут на срочную службу в предстоящий весенний призыв, не будут задействованы в спецоперации на Украине. Кроме того, он отметил, что призывники, достигшие 27 лет до 1 января 2024 года и состоявшие на воинском учете, были сняты с учета и переданы в запас, то есть их в армию не призовут. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В середине января юрист по военному праву Иван Самарин рассказал, что весенний призыв в России пройдет по старым правилам, основным способом извещения останутся бумажные повестки. Он добавил, что бумажные повестки будут приходить по почте или заказным письмом.

Ранее Путин назвал преимущество российской армии над всеми другими.