Минобороны Франции пообещало Украине поставить «старые, но работающие» бронемашины

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж поставит Украине ракеты и сотни единиц бронетехники к 2024 году и началу 2025 года. Об этом пишет газета Le Parisien.

«Это старое оборудование, все еще работающее, сможет принести прямую пользу Украине в значительных количествах. Мы можем говорить о сотнях их на 2024 и начале 2025 года», — сказал Лекорню в интервью The Tribune.

По его словам, эти машины нужны Украине, чтобы удерживать «такую ​​большую линию фронта». Бронетанковые машины (VAB) являются ключевым моментом для мобильности войск, отметил он.

В настоящее время бронетранспортеры VAB, которые выпускались более 40 лет, во французской армии заменяются бронемашинами Griffon нового поколения.

Париж также «разблокирует новую партию ракет Aster 30» для ЗРК SAMP/T, эквивалента американского Patriot, добавил министр.

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