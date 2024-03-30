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Средства ПВО сбили еще два беспилотника над Белгородской областью

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили два БПЛА над Белгородской областью

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В небе над Белгородской областью сбили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 16.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

30 марта средства ПВО уже сбили несколько беспилотников в небе над регионом. Украинские войска использовали беспилотники самолетного типа.

27 марта от обстрела ВСУ в Белгороде пострадали более 180 квартир и 12 социально значимых объектов. Как уточнил Гладков, в здании выбиты окна на двух этажах, посечен фасад. Различные повреждения зафиксировали в 188 квартирах многоэтажных домов, одном частном жилом домовладении, 12 социально значимых объектах, одном нежилом помещении, в паркинге, а также в хозяйственных субъектах и в офисном помещении. Гладков добавил, что повреждены 65 автомобилей.

Ранее в ЛНР сообщили о росте разновидности используемых ВСУ беспилотников.

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