Средства ПВО сбили еще два беспилотника над Белгородской областью

В небе над Белгородской областью сбили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 16.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

30 марта средства ПВО уже сбили несколько беспилотников в небе над регионом. Украинские войска использовали беспилотники самолетного типа.

27 марта от обстрела ВСУ в Белгороде пострадали более 180 квартир и 12 социально значимых объектов. Как уточнил Гладков, в здании выбиты окна на двух этажах, посечен фасад. Различные повреждения зафиксировали в 188 квартирах многоэтажных домов, одном частном жилом домовладении, 12 социально значимых объектах, одном нежилом помещении, в паркинге, а также в хозяйственных субъектах и в офисном помещении. Гладков добавил, что повреждены 65 автомобилей.

Ранее в ЛНР сообщили о росте разновидности используемых ВСУ беспилотников.