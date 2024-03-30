ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке

Украинские войска атаковали жилые дома в Новой Каховке Херсонской области, люди не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Украинские боевики нанесли очередной удар по домам мирных жителей в Новой Каховке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллерийский удар пришелся по домам мирных жителей в районе улицы Пионерской. Один из домов загорелся. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. «К счастью обошлось без жертв и пострадавших», — подчеркнули в администрации.

В ночь на 29 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 реактивных снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

До этого в Белгороде была объявлена воздушная тревога. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате действий ВСУ повреждены стекла в 37 квартирах 17 многоквартирных домов. Кроме того, от осколков пострадало остекление в «Белгород Арене» и гимназии №22 города Белгорода.

Накануне днем ВСУ атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области при помощи беспилотника со взрывчаткой.

Ранее Зеленский пригрозил ударами по Крыму.