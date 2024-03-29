В НАТО не опасаются нападения России на альянс

Россия не собирается нападать на страны Североатлантического альянса. Об этом информационному агентству LETA заявил председатель Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

«Нет никаких признаков того, что РФ планирует нанести удар по одной из стран НАТО. Не думаю, что существует прямая угроза», — заявил Бауэр.

Однако вместе с тем Бауэр, заявил, что интересы России якобы простираются за пределами Украины, и альянсу НАТО необходимо «стать более готовым».

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что мировые лидеры обращаются к нему с просьбой не допустить победы кандидата от Республиканской партии на пост главы государства Дональда Трампа, так как на кону стоит демократия.

Действующий глава государства отметил, что его предшественник «отошел» от НАТО и позволял России делать то, что она хочет. Он также назвал Трампа самым недемократичным президентом США со времен Гражданской войны в стране в середине 19 века.

Ранее Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным.