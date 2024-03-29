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Депутат Госдумы опубликовал видеообращение российских военных, находящихся в плену третий год

Депутат ГД Хинштейн выложил видеообращение находящихся в плену военных ВС РФ

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Александр Хинштейн/Telegram

Депутат Госдумы Александр Хинштейн выложил в своем Telegram-канале видеообращение, предположительно, российских военнопленных родом из Самарской области.

По словам парламентария, к нему поступило огромное количество сообщений о жителях этого региона, которые попали в украинский плен. Некоторые из них находятся в плену уже третий год, заявил он.

Хинштейн сообщил, что обратился к руководству министерства обороны России и уполномоченному по правам человека «с просьбой о содействии в скорейшем вызволении наших бойцов».

На видео показаны мужчины в одинаковых синих бушлатах, которые стоят на фоне белой стены с колючей проволокой. Они просят губернатора Самарской области Дмитрия Азарова «посодействовать в скорейшем освобождении из плена». По словам одного из пленных, многие из них имеют ранения различной степени тяжести.

31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной из-за сбитого военно-транспортного самолета Ил-76.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула из украинского плена 195 российских военнослужащих, передав Украине 195 бойцов вооруженных сил этой страны.

Ранее Сальдо рассказал, что в мышлении пленных солдат ВСУ происходят сильные перемены.

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