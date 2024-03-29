Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, никто из мирных жителей не пострадал. Однако один снаряд попал прямо в гараж частного жилого домовладения. Осколки снарядов посекли заборы, фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях, а также пробили газопровод.

Гладков добавил, что оперативные и аварийные службы на месте происшествия и занимаются устранением последствий.

До этого ВСУ обстреляли деревню Внезапное в Кореневском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, пострадал центр населенного пункта, где зафиксировано семь прилетов. Обстрел привел к тому, что деревня оказалась обесточена.

Старовойт отметил, что ремонтные бригады приступят к работе по восстановлению энергоснабжения, когда на территории будет безопасно. Пока нет информации о том, какие повреждения вызвал обстрел, добавил губернатор.

Ранее Минобороны РФ описало бои военных с диверсионно-разведывательными группами при поддержке ВСУ в приграничных районах Белгородской и Курской областей.