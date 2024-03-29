Российские военные обратили в бегство группы ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы России за последние сутки отбили несколько атак украинских войск на различных участках в Запорожской области, обратив противника в бегство. Об этом рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

По его словам, атаки украинских Вооруженных сил были отбиты в селе Работино и окрестностях села Вербовое.

В районе Старомайорского и Урожайного российские военные накрыли большое скопление техники и живой силы ВСУ и при этом отбили две атаки, добавил Рогов.

Накануне Рогов сообщал, что российские войска при помощи беспилотника «Герань» нанесли удар по железнодорожному составу с вооружением и боеприпасами для ВСУ в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября того же года в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.