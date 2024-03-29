Главком ВСУ пожаловался на нехватку западного оружия

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский пожаловался на нехватку западного оружия. Его слова приводит агентство «Укринформ».

По его словам, Украина благодарна партнерам за каждый снаряд и тонну горючего, но для эффективного планирования военных операций требуется предсказуемость таких поставок.

Сырский добавил, что в условиях нехватки боеприпасов и оружия украинские войска переходят к стратегической обороне. Он подчеркнул, что Украина была бы еще более благодарна, если бы помощь от Запада поступала быстрее и в достаточном количестве.

Военный признал, что ВСУ не смоли достичь большего успеха во время так называемого «харьковского наступления» из-за нехватки ресурсов и необходимого количества боеприпасов. Все это привело к тому, что российским войскам удалось «глубоко закопаться в землю на юге Украины, в Запорожской области».

Сырский добавил, что попытки штурма этих позиций армии России без поддержки с воздуха стоят вооруженным силам Украины «человеческих потерь и потерь техники».

Ранее стало известно, сколько США потратили на помощь Украине.