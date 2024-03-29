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Главком ВСУ пожаловался на нехватку западного оружия

Сырский заявил о поражениях ВСУ в Запорожье из-за нехватки западной техники

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский пожаловался на нехватку западного оружия. Его слова приводит агентство «Укринформ».

По его словам, Украина благодарна партнерам за каждый снаряд и тонну горючего, но для эффективного планирования военных операций требуется предсказуемость таких поставок.

Сырский добавил, что в условиях нехватки боеприпасов и оружия украинские войска переходят к стратегической обороне. Он подчеркнул, что Украина была бы еще более благодарна, если бы помощь от Запада поступала быстрее и в достаточном количестве.

Военный признал, что ВСУ не смоли достичь большего успеха во время так называемого «харьковского наступления» из-за нехватки ресурсов и необходимого количества боеприпасов. Все это привело к тому, что российским войскам удалось «глубоко закопаться в землю на юге Украины, в Запорожской области».

Сырский добавил, что попытки штурма этих позиций армии России без поддержки с воздуха стоят вооруженным силам Украины «человеческих потерь и потерь техники».

Ранее стало известно, сколько США потратили на помощь Украине.

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