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Главком ВСУ признал шестикратное превосходство ВС РФ в артиллерии

Главком ВСУ Сырский заявил о шестикратном преимуществе ВС РФ в артиллерии

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что Армия России имеет шестикратное превосходство в артиллерийских снарядах над украинской армией. Об этом сообщает агентство Укринформ.

«Еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло около шести к одному», — сказал Сырский.

По его словам, Вооруженные силы РФ существенно увеличили активность авиации, а также начали гораздо эффективнее применять управляемые авиабомбы. Используя преимущество в наличии большего количества снарядов, российские войска ведут плотный артиллерийский и минометный огонь, отметил главком.

«Но мы научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством использования того оружия, которое есть», — заявил Сырский.

Он добавил, что у ВСУ больше средств беспилотной авиации, чем у российской армии, и украинские войска максимально используют это преимущество.

В начале марта эксперт мюнхенского университета бундесвера Карло Масала заявил, что отход ВСУ с занимаемых позиций связан с нехваткой боеприпасов.

Ранее Сырский назвал сложной ситуацию на фронте и предупредил о риске продвижения российских войск.

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