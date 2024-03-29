На Украине отменили воздушную тревогу

Воздушную тревогу, которую объявили на всей территории Украины, отменили. Об этом стало известно из данных официального ресурса для оповещения населения.

Ночью предупреждения об угрозе с воздуха действовали в ряде регионов, а к 05:00 мск красная зона распространилась на территории всей страны. Однако в 07:21 мск тревогу отменили.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске, Львове, Черкассах, а также в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Полтавской, Хмельницкой и Черкасской областях.

До этого в Киевской области произошло несколько взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что на вооружение российской армии поступил дрон с «сюрпризом».