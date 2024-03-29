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На Украине вновь прозвучали взрывы

«Укринформ»: в Днепре, Львове и Хмельницкой области произошли взрывы

На территории Украины вновь слышны взрывы. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

Сообщается, что взрывы раздались в Днепре, во Львове и в Хмельницкой области. Спустя время взрывы произошли в Ивано-Франковской области.

До этого взрывы были слышны в Хмельницкой области. Также сообщалось о взрывах в Киевской области.

29 марта в 6:00 во всех подконтрольных Украине регионах была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

До этого журналист британской газеты Evening Standard Роберт Фокс писал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к лету, западным странам нужно срочно направить дополнительные средства на помощь Киеву.

Ранее сообщалось, что на вооружение российской армии поступил дрон с «сюрпризом».

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