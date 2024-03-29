В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Тревога также объявлена в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях.

До этого сообщалось, что сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской и Киевской областях.

29 марта в 3:20 в Хмельницкой области Украины произошли взрывы на фоне воздушной тревоги.

До этого в Киевской области произошло несколько взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что на вооружение российской армии поступил дрон с «сюрпризом».