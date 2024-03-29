В России оценили возможные последствия от поставки Taurus Украине

Возможная поставка немецких крылатых ракет Taurus Киеву не сможет переломить ход боевых действий. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, слова которого передает ТАСС.

«Сильно поставка Taurus ситуацию на фронте не изменит, ракета достаточно большая. Реально могут изменить ситуацию не дорогие подарки Запада для Украины, а именно беспилотники. Это более опасная история, потому что их много, они могут нанести гораздо больший ущерб, чем ракета», — отметил он.

19 марта федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил об удивлении непрекращающимися дискуссиями в стране о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине и напомнил о других видах военной помощи от Берлина Киеву.

В этот же день немецкая газета Junge Welt писала, что Германия не сможет обеспечивать собственную безопасность в случае передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.

До этого депутаты комитета бундестага Германии по обороне собирались на тайное заседание, посвященное поставкам ракет Taurus Украине.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Германии за месяц 18 тысяч артиллерийских боеприпасов.