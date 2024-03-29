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Генштаб заверил, что завершающие службу этой весной срочники будут своевременно уволены

Генштаб: срочники, завершающие службу этой весной, будут своевременно уволены

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Александр Кряжев/РИА Новости

Военнослужащие-срочники, у которых срок службы истекает текущей весной, будут уволены своевременно. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная Звезда».

«Большинство призывников из военных комиссариатов будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику, получат военно-учетную специальность, а после продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой. Те, чей срок службы истекает этой весной, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — заверил генерал накануне старта весеннего призыва 2024 года.

Бурдинский выразил мнение, что повышение верхнего порога призывного возраста скажется благоприятно на моральном климате в российских воинских частях.

По мнению генерала, это произойдет потому что в войска придут граждане, которые уже имеют профессиональное образование, а также жизненный опыт.

25 марта в Курской области опровергли сообщения о новой мобилизации. Как заявили региональные власти, спецслужбы Украины продолжают информационные вбросы в Курской области.

19 марта сообщалось, что в Мурманской области весенний призыв пройдет с использованием лишь бумажных повесток. В военном комиссариате города сообщили, что электронных повесток в регионе не будет, новобранцы получат «классические» предписания явиться в военкоматы.

Ранее стало известно, что изменится в весенний призыв в армию в 2024 году.

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