В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в семи регионах Украины. Это следует из данных, опубликованных на официальном ресурсе для оповещения населения.

Сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской и Киевской областях.

Днем 28 марта в четырех восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу. В период 15:26-15:44 она была последовательно объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Также сирены звучат на территории контролируемых Украиной частей ДНР и Запорожской области. Утром на территории всей Украины объявили воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, сколько Украине требуется американских ЗРК Patriot.