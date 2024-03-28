В России подняли вопрос государственно-частного партнерства в туризме

Президент России Владимир Путин попросил кабмин проработать вопросы государственно-частного партнерства в индустрии гостеприимства. Об этом он сообщил на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов, передает РИА Новости.

Российский лидер напомнил о случаях во время работы над реализацией государственно-частного партнерства, когда бизнес «зависал» в силу разных причин.

«<…> я попросил бы вас все проанализировать самым внимательным образом, зарезервировать необходимые средства и взять на себя ответственность», — сказал президент.

Он обратил внимание, что не может быть так, что государство деньги вложило в какой-то проект, а потом эти средства остались неизрасходованными.

Путин попросил представителей правительства проработать юридические взаимоотношения с представителями коммерческих структур таким образом, чтобы обе четко понимали свои обязательства.

До этого глава государства рассказал, как собирался поплавать на островах в Приморье, где видели акул.

Ранее эксперты туротрасли назвали самые популярные у россиян зарубежные направления.