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На Украине обвинили Зеленского во лжи об обеспечении ВСУ дронами

Украинский журналист Бутусов: Зеленский лгал об обеспечении ВСУ беспилотниками

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Reuters

Главный редактор портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов обвинил во лжи украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующий пост журналист опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский соврал про обеспечение армии дронами», — написал Бутусов.

По его словам, за прошедшие три месяца 2024 года государству так и не удалось наладить поставки беспилотников в войска в должном количестве — армия получает порядка 5% от используемых БПЛА.

Бутусов напоминает: Зеленский обещал, что ВСУ получат 1 млн дронов в текущем году, однако солдаты не увидели даже те 200 тысяч, о производстве которых заявляло ответственное министерство.

По мнению журналиста, выделенные на беспилотники деньги «раскладывают по карманам», а за передачу БПЛА в бригады ответственных просто нет. Бутусов призвал Зеленского ответить за сказанные ранее слова.

18 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины приняло решение выделить дополнительные 5 млрд гривен (порядка $130 млн) на закупку беспилотников для украинских войск.

Ранее на Украине рассказали, что мешает стране производить 2 млн дронов в год.

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