Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, сообщает телеканал CBS News.

По словам украинского лидера, хотя украинским войскам до сих пор удавалось сдерживать российские войска на расстоянии, они не смогут защититься от крупного российского наступления, которое ожидается в ближайшие месяцы. Также он добавил, что у Украины «почти не осталось артиллерии».

До этого издание Financial Times писало, что Украина пытается создать оборонительный рубеж наподобие возведенного российской армией, о который разбилось контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом прошлого года.

До этого журналист Лукас Лейрос выразил мнение, что новое контрнаступление ВСУ закончится «унизительным поражением».

Ранее в Британии предрекли изменение новых границ Украины.