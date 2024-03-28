ВСУ атаковали село в Белгородской области, есть пострадавший

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области при помощи беспилотника с взрывчаткой. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель — в момент атаки он был на улице. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица и верхних конечностей», — сообщил глава области.

По словам Гладкова, пострадавшего уже доставили в госпиталь, где оказали медицинскую помощь. Губернатор добавил, что в результате атаки ВСУ повреждения получили забор и хозяйственная постройка.

27 марта украинские войска обстреляли Белгород. Различные повреждения зафиксировали в 188 квартирах многоэтажных домов, одном частном жилом домовладении, 12 социально значимых объектах, одном нежилом помещении, в паркинге, а также в хозяйственных субъектах и в офисном помещении. Также были повреждены 65 автомобилей.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО нейтрализовали 131 беспилотник ВСУ за сутки.