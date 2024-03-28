Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали село в Белгородской области, есть пострадавший

Губернатор Гладков: один человек пострадал при атаке БПЛА на Новую Таволжанку

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области при помощи беспилотника с взрывчаткой. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель — в момент атаки он был на улице. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица и верхних конечностей», — сообщил глава области.

По словам Гладкова, пострадавшего уже доставили в госпиталь, где оказали медицинскую помощь. Губернатор добавил, что в результате атаки ВСУ повреждения получили забор и хозяйственная постройка.

27 марта украинские войска обстреляли Белгород. Различные повреждения зафиксировали в 188 квартирах многоэтажных домов, одном частном жилом домовладении, 12 социально значимых объектах, одном нежилом помещении, в паркинге, а также в хозяйственных субъектах и в офисном помещении. Также были повреждены 65 автомобилей.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО нейтрализовали 131 беспилотник ВСУ за сутки.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами