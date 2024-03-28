США продадут Польше авиационные ракеты JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что конгресс США одобрил продажу Варшаве авиационных ракет JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X. Об этом пишет РИА Новости.

«Это значительно укрепит наши возможности сдерживания и обороны», — отметил польский министр.

AGM-158 JASSM — высокоточная крылатая ракета класса «воздух — поверхность». AIM-120 AMRAAM — всепогодная управляемая ракета класса «воздух — воздух» средней дальности. AIM-9X Sidewinder — управляемая ракета малой дальности.

12 марта стало известно, что Вашингтон продаст Варшаве значительное количество ракет и сопутствующего оборудования примерно на $3,7 млрд. Речь идет о 21 высокоточной крылатой ракете AGM-158B-2 JASSM, 745 авиационных ракетах класса «воздух-воздух» AIM-120C-8 AMRAAM средней дальности и 232 AIM-9X Sidewinder Block II малой дальности, пусковых установках, учебных ракетах, а также о секретном испытательном оборудовании и программном обеспечении.

До этого президент США Джо Байден заявил, что нет необходимости в размещении дополнительных американских войсках на границе Польши.