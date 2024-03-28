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Германия сообщила о передаче Украине нового пакета военной помощи

Германия передаст Украине танки, БПЛА и снаряды в рамках нового пакета помощи

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Global Look Press

Германия передаст Украине новый пакет военной помощи, в который вошли танки, БТР, беспилотники, снаряды и запчасти. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

Новый пакет состоит из двух направлений: с одной стороны, это финансовые ресурсы в рамках инициативы правительства по наращиванию потенциала безопасности, которые используются для финансирования поставок оружия и других промышленных материалов, а с другой — вооружения из запасов Вооруженных сил Германии.

Военная помощь на сумму около €28 млрд уже предоставлена ​​Берлином или предназначена для поддержки Украины в течение следующих нескольких лет, отметили в кабмине.

Германия в том числе поставит на Украину 66 бронетранспортеров, 73 гусеничных вездехода Bandvagn 206, 90 БМП Marder, 30 танков Leoprad 1A5, 18 танков Leoprad 2A6 и боеприпасы к ним, а также два ЗРК Patriot, 68 тыс. патронов калибра 155 мм, 196 дронов-разведчиков Vector, 185 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun и другие вооружения.

До этого в Киеве признали раздражение Берлина из-за некоторых требований Украины.

Ранее для Украины создали «коалицию бронетехники».

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