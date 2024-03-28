Жители Харькова сообщили о взрывах в окрестностях города

В окрестностях Харькова слышны взрывы. Об этом сообщили местные жители в соцсетях, пишет украинское издание «Страна».

Где конкретно были слышны взрывы, журналисты не уточнили.

В четырех восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу. В период 15:26-15:44 она была последовательно объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины. Также сирены звучат на территории контролируемых Украиной частей ДНР и Запорожской области.

До этого на территории всей Украины объявили воздушную тревогу.

7 марта в Харьковской области Украины объявили обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов на Купянском направлении. Родителей с детьми обязали выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах. Все жители должны покинуть еще 55 населенных пунктов, названия которых не приводились. Власти пообещали помочь местным жителям с расселением.

Ранее в Николаеве произошли взрывы.