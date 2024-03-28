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В Тверской области продлили запрет на использование беспилотников

В Тверской области продлили до октября запрет на использование беспилотников

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Shutterstock

В Тверской области продлили до 1 октября запрет на использование беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Запрет на использование беспилотников региональные власти вводили в апреле 2023 года. Он тогда действовал до 15 мая, затем его несколько раз продлевали. В последний раз запрет продлевали в сентябре до 1 апреля 2024 года.

До этого сообщалось, что в Курской области внедрили смс-оповещения при ЧС с участием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В феврале Минобороны РФ запретило авиаторам использовать агродроны для обработки сельхозугодий в 2024 году в зоне временного режима закрытого неба на юге и в центральной части страны. Отмечается, что в число регионов, которые подпадают под этот запрет, входят Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области.

Ранее сообщалось, что в Бурятии ослабят запрет на использование дронов.

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