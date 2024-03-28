Украинский пленный раскритиковал командование ВСУ

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) не думает о солдатах — командиров интересует лишь то, как отправить своих детей за границу, рассказал украинский военнопленный. Его слова приводит РИА Новости.

Военный признался, что не хотел воевать, но был мобилизован и насильно отправлен в Авдеевку. Когда он заявил командирам, что отказывается участвовать в боевых действиях, то те его избили. В итоге солдат пробыл на передовой 21 день и сбежал, чтобы сдаться российским военным.

«Командование вообще о солдатах не думает, они думают о себе и своих детях, чтобы их побыстрее за границу куда-то отправить», — заявил пленный.

Он отметил, что в украинской армии раненые бойцы не получают полноценную медицинскую помощь и вынуждены лечиться в холодных окопах.

Солдат ВСУ добавил, что российские военные хорошо к нему относятся и призвал сослуживцев, не желающих воевать, последовать его примеру и сдаться в плен.

26 марта стало известно, что украинские пленные просят их не обменивать из-за страха вновь попасть на фронт.

Ранее украинский пленный рассказал про схему отъема денег у рядовых солдат ВСУ.