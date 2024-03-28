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У ВСУ нашли болгарские минометные снаряды

Херсонский губернатор Сальдо рассказал о серых поставках болгарских мин Украине

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на Украину по серым схемам поставляют болгарские минометные снаряды. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

По словам Сальдо, ящики с такими снарядами были обнаружены на детской площадке в херсонском парке Маргелова.

«По нашим сведениям, их доставляют на Украину с помощью «серых» схем. Снаряды производит частная военная компания «Арсенал», которая пойдёт под суд вместе со своими поставщиками», — заявил чиновник.

При этом он отметил, что в подвергающихся обстрелам ВСУ Алешках проживают этнические болгары.

До этого в Болгарии рассказали об отправке бронетранспортеров на Украину.

Операция по транспортировке началась 29 января, и первый конвой из 30 вагонов отправился 7 марта. В этой операции приняли участие 240 военнослужащих. Общие расходы на транспортировку превысили 170 тысяч левов (приблизительно 95 тысяч долларов).

Ранее в Херсонской области рассказали, как воюют иностранные наемники в рядах ВСУ.

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