Для Украины создали «коалицию бронетехники»

«Коалиция бронетехники» начала свою деятельность в Польше для усиления возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

По его словам, в Варшаве состоялась учредительная встреча участников еще одной «военной коалиции». Ее инициаторами выступили Германия и Польша, а в настоящий момент в ее работе уже принимают участие Великобритания, Италия и Швеция.

Гетманцев заявил, что целями коалиции станут поставка Украине вооружений и боеприпасов, обслуживание и ремонт техники, а также подготовка технического и военных персонала.

28 марта пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск сообщал, что посольство Украины в Стокгольме может вербовать шведов для участия в боевых действиях. Дипломат заверил, что это не противоречит международному праву.

Неоднократно о планах отправить военных страны на территорию конфликта на Украине заявляла Франция. Президент Эммануэль Макрон отмечал, что такой шаг не исключается, а «красных линий» для Парижа в противостоянии Киева и Москвы больше нет.

Ранее во Франции заявили о неспособности противостоять России на Украине.