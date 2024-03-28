Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино вынуждены бросать иностранное оружие. Об этом рассказал РИА Новости российский боец с позывным «Ветер».

Он объяснил, что украинские силы бросают оружие из-за недостаточных навыков и проблем с боеприпасами.

До этого Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного полевого командира ВСУ написало, что Украине не хватает мин для строительства новых оборонительных рубежей и военнослужащих для защиты этих позиций. Агентство отмечает, что оппозиция в Киеве подвергает критике ВСУ и местные власти, которые недостаточно быстро и качественно возводят укрепления на фоне потенциального наступления ВС РФ.

Военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что начала строить их слишком поздно и не сможет компенсировать эту задержку.

«Абсолютно понятно, что работа по возведению укреплений началась слишком поздно... Процесс должен был начаться в конце октября», — сказал он газете.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили две группы украинских войск при попытке ротации под Угледаром в Донецкой народной республике.