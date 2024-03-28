В ДНР сообщили о больших потерях ВСУ под Авдеевкой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают под Авдеевку в Донецкой народной республике личный состав, пытаясь удержать линию обороны. Об этом рассказал ТАСС советник главы республики Игорь Кимаковский.

По его словам, украинское командование перебрасывают огромное количество живой силы сразу к нескольким населенным пунктам на указанном направлении. Речь идет исключительно о личном составе, военная техника не задействуется.

По словам Кимаковского, результатом такой тактики стали большие потери в рядах украинских войск. В свою очередь силы РФ на этом участке фронта продолжают расширять зону контроля.

Незадолго до этого военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ перебрасывают под Часов Яр в ДНР личные резервы командования сухопутных войск для улучшения ситуации на поле боя. По его словам, вооружение, военная техника и личный состав перебрасываются из тыла противника.

Ранее российские военные подбили американский танк Abrams под Авдеевкой.