Арабские СМИ заявили о жестоком обращении военных Израиля с палестинцами

Телеканал Al-Jazeera утверждает, что заполучил видеоролик, на котором якобы израильские военные застрелили двух невооруженных палестинцев и закопали их тела бульдозером.

По словам журналистов, инцидент произошел в тот момент, когда палестинцы шли по открытой местности вдоль побережья. Один из мужчин якобы неоднократно махал белой тканью (символ мира — прим ред.), чтобы продемонстрировать, что они неопасны, но оба были застрелены с близкого расстояния, добавил канал.

Согласно информации Al-Jazeera, мужчины хотели вернуться в северную часть сектора Газа. Утверждается, что тела погибших «израильский военный бульдозер» закопал в песок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.