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Стало известно о переброске ВСУ в ДНР личных резервов командования сухопутных войск

Марочко: ВСУ перебрасывают под Часов Яр резервы командования сухопутных войск

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают под Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) личные резервы командования сухопутных войск для улучшения ситуации на поле боя. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, вооружение, военная техника и личный состав перебрасываются из тыла.

Часов Яр Расположен на севере ДНР на канале Северский Донец — Донбасс. До начала российской спецоперации в городе проживали более 10 тысяч человек

Накануне Марочко сообщил, что российские войска уничтожили наземный дрон ВСУ в районе Северска в Донбассе.

Также военный эксперт сообщал, что в ходе штурма в районе села Синьковка украинское командование бросило недавно мобилизованных граждан «в авангарде своих контратакующих сил», а за ними шли уже «обстрелянные» штурмовые группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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