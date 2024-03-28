Эксперт связал размер возможной санитарной зоны на Украине с дальностью стрельбы

Протяженность санитарной зоны на Украине может составлять от 50 до 500 километров. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, передает «Лента.ру».

«С военно-технической точки зрения речь идет о том, чтобы это зона обеспечивала надежное прикрытие от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины наших мирных населенных пунктов и городов», — отметил специалист.

Кошкин подчеркнул, что дальность стрельбы будет определять размер этой самой безопасной зоны. Если обстрелов со стороны украинской артиллерии не будет вовсе, можно ограничиться 50 километрами; при использовании РСЗО — 100-150; а если Украине поставят Taurus, то речь пойдет о расстоянии в 500 километров.

На данный момент Германия отказывается поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об удивлении непрекращающимися дискуссиями в стране о поставках дальнобойных ракет Украине и напомнил о других видах военной помощи от Берлина Киеву.

Ранее в Германии заявили, что отправка Taurus на Украину развяжет войну между Россией и ФРГ.