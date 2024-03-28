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Путин предсказал судьбу украинских F-16 на поле боя

Путин: поставки Украине истребителей F-16 не поменяют ситуацию на поле боя

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия будет уничтожать поставленные Украине истребители F-16 — точно так же, как поступала с другой стоящей на вооружении Киева западной техникой. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в город Торжок Тверской области, сообщает РИА Новости.

Во время поездки глава государства посетил местную военную авиабазу и пообщался с летчиками.

«Если они поставят F-16, я думаю, что и вы это понимаете, как никто другой, — это ситуацию на поле боя не поменяет», — сказал Путин.

На той же авиабазе представитель армейской авиации рассказал главе государства об особенностях применения противотанковых ракетных комплексов «Хризантема».

Во время беседы с военными летчиками Путин назвал чушью заявления о возможности нападения РФ на Польшу или Прибалтику.

Ранее Путин заявил, что Россия в ходе СВО защищает своих людей.

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