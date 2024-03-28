Путин ответил на заявления о войне России с НАТО

Российский президент Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия намерена воевать с НАТО. Об этом он сказал в ходе общения с военными летчиками, передает ТАСС.

«Мы что, имея это соотношение затрат на оборону в РФ и в США, собираемся воевать с НАТО что ли? Ну это просто бред!» — заявил Путин.

До этого Путин отметил отличные действия российской боевой авиации в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор полагает, что Североатлантический альянс не готов воевать с Россией в случае отправки сил НАТО на Украину.

До этого экс-министр обороны Франции Эрве Морен (2007— 2010 гг.) подчеркивал, что провоцировать Россию, в арсенале которой имеется ядерное оружие, опасно и бесполезно. В то же время он считает, что Россию нельзя назвать серьезной угрозой для НАТО, а альянс служит необходимой «границей» для сдерживания страны.

Ранее Рогов рассказал о положении российской армии на Работинском выступе.