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Гладков подтвердил, что беспилотник врезался в административное здание в Белгороде

Губернатор Гладков: беспилотник ВСУ врезался в административное здание Белгорода

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Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника врезался в административное здание Белгорода. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

Гладков подчеркнул, что в результате произошедшего есть одна пострадавшая с осколочным непроникающим ранением груди и резаной раной руки. Ее доставили в городскую больницу №2, женщине оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Губернатор добавил, что в результате взрыва в административном здании были выбиты окна на 3 и 4 этажах, посечен фасад.

До этого Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили повторную атаку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа.

26 марта власти региона приняли решение запускать сигнал о ракетной опасности и в ночное время, поскольку большинство жителей проголосовали за этот вариант оповещения.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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