Село в Курской области осталось без света после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Никто из жителей не пострадал. Повреждены газовая труба, пять домовладений и два личных автомобиля», — рассказал глава области.

По словам Старовойта, в ходе обстрела Попово-Лежачи полностью обесточило, а поселок Теткино частично лишился света. Он пообещал, что в скором времени в регионе начнут восстановительные работы.

До этого сообщалось, что расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» группировки российских войск «Запад» поразили расчеты минометов ВСУ в приграничном с Курской областью районе на территории Украины.

Как рассказал командир одного из орудий Кирилл, которого цитирует агентство, его сослуживцы могут работать по личному составу противника, выполняют задачи во время контрбатарейной борьбы, поражают склады с боеприпасами и техникой.

Ранее в Курской области опровергли сообщения о новой мобилизации.