Очередные взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли очередные взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Взрывы на территории города уже фиксировали 27 марта в Херсоне утром.

Ранним утром 27 марта воздушную тревогу объявили в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Позже сирены прозвучали в Киевской области.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решений ВСУ, объектам Службы безопасности Украины (СБУ), предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по местам дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно об ударе ПВО Украины по гражданскому объекту в Харькове.