Российские войска нанесли поражения местам сборки и хранения украинских БПЛА

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли поражение местам сборки и хранения украинских БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ. Российские войска поразили места сборки и хранения БПЛА, военной технике и живой силе ВСУ в 135 районах.

Днем 27 марта подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска уничтожили наземный дрон Вооруженных сил Украины в районе Северска в Донбассе.

В этот же день военный обозреватель Влад Шлепченко сказал, что удары Воздушно-космических сил (ВКС) России по объектам критической инфраструктуры в Харькове может свидетельствовать о приближающихся боях за город.

До этого стало известно, что подразделения группировки войск «Запад» отразили атаку штурмовых групп 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе озера Лиман на Купянском направлении.

Ранее солдат ВСУ обвинили в отравлении питьевой воды.