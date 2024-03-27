Российские силы ПВО уничтожили 210 беспилотников ВСУ за сутки

Российская противовоздушная оборона за сутки уничтожила 210 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбила 21 снаряд реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и Vampire. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в Белгородской области пресекли атаку со стороны Украины, сбиты 18 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Снаряды были уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами ПВО. Ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом были сбиты 18 воздушных целей. В результате атаки пострадал один мужчина.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire производства Чехии летят по предсказуемой траектории. По его словам, это позволяет российским войскам такие снаряды отслеживать и сбивать.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.