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Франция пригрозила своим предприятиям мерами при замедлении поставок ВСУ

Глава МО Франции Лекорню пригрозил ВПК принять меры для ускорения поставок ВСУ

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Michel Euler/AP

Руководство Франция потребовало от оборонных предприятий страны ускорить производство и поставки снарядов для Украины, в противном случае им грозят санкционные меры. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что эти меры наказания могут включать в себя принятие правительством эффективного контроля над активами предприятия или принятие решений вместо руководства фирмы.

Глава оборонного ведомства напомнил, как концерн MBDA задержал производство 200 ракет Aster, заказанных государством в 2023 году и производимых на территории Франции и Италии. Лекорню также отметил, что для ряда поставщиков оборонные заказы должны иметь приоритет над гражданскими.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Президент Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву предупредил, что ввод военного контингента стран Евросоюзу на Украину не изменит ситуацию на поле боя. В ответ на слова Макрона о «красных линиях» российский лидер заявил, что страны с такой позицией должны осознавать, что тогда и у Москвы в отношении них красных линий не будет.

Ранее стало известно, как чиновники США отреагировали на слова Макрона отправить войска на Украину.

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