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В биографии нового главы СНБО Украины обнаружили связь с Россией

Рогов: новый глава СНБО Украины Литвиненко учился в России

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niss.gov.ua

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обратил внимание на биографию нового главы совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко. О ней он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Литвиненко окончил в Москве Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ России», — сказал Рогов.

По его данным, секретарь СНБО обучался на территории Российской Федерации и перенимал опыт российских спецслужб, но впоследствии принял решение работать на Украину.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета по национальной безопасности Украины Данилова с должности. Согласно указу, опубликованному на сайте офиса украинского лидера, на его место назначили главу Службы внешней разведки страны Александра Литвиненко.

Украинский политолог Сергей Гайдай допустил, что Зеленский уволил Данилова, так как не понимал, для чего нужен этот орган.

Ранее Данилов нецензурно исказил имя Ли Хуэя в эфире украинского телеканала «Рада».

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